PANorami: cosa succede nel mondo delle partecipazioni statali

È in corso una serie di trasformazioni nel mondo delle partecipazioni statali. Due le grandi partite decisive per il futuro industriale del Paese, aperte da anni: quella dell’ex Ilva e di Ita.

Quanto alla prima, potrebbe scattare anche prima del 2024 il cambio di governance rispetto ad ArcelorMittal, fortemente invocato dai sindacati, oltre che dagli enti locali, e in particolare dalla Regione Puglia.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.