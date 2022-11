Agenda: settimana ricca di appuntamenti

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l’agenda di siderweb.

Martedì 29 novembre alle 9, in Cgil Lombardia, è in programma l’assemblea dei delegati della Fiom Cgil. Introdurrà Roberto D'Andrea, coordinatore nazionale siderurgia, e interverranno delegati del Gruppo Marcegaglia. Le conclusioni saranno affidate a Gianni Venturi, responsabile siderurgia nazionale.

All’Università degli Studi “Roma tre” di Roma si terrà dalle 10 l’assemblea pubblica dal titolo “Innovazione digitale per la formazione continua: il portale MetApprendo”, organizzata da Federmeccanica, Assistal, Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm. L’evento sarà trasmesso in streaming qui.

Dalle 15:30 si svolgerà il webinar di presentazione della terza edizione di Metal University, la scuola di alta formazione progettata da AQM, ISFOR - Fondazione AIB e Riconversider. Clicca qui per iscriverti.

L’Istat pubblica il fatturato dell’industria di settembre e i prezzi alla produzione dell’industria, delle costruzioni e dei servizi a ottobre.

Mercoledì 30 novembre tornano le lezioni webinar del Centro Inox con “Acciaio inossidabile: la scelta responsabile e sostenibile”. Per informazioni e iscrizioni, centroinox.it.

Sempre mercoledì si apre a Fiera Milano City “Fastener Fair Italy”, la fiera internazionale della viteria, bulloneria e sistemi di fissaggio. Qui per maggiori informazioni.

Giovedì 1° dicembre quarto e ultimo appuntamento con Bilanci d’Acciaio. L'evento di siderweb “Acciaio & logistica: un binomio indissolubile” si terrà dalle 14:30, ospitato da Banca Carige. Nella prima parte interverranno Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb), che fornirà una panoramica internazionale sul mercato dell’acciaio, e Stefano Ferrari (Ufficio Studi siderweb), che illustrerà i risultati dei bilanci delle aziende del nord-ovest nel 2019-2021 e le prospettive per il 2023. Successivamente Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervisterà Augusto Cosulich (Fratelli Cosulich), Gian Enzo Duci (ESA Group e UniGe), Antonio Gozzi (Federacciai e Duferco Italia Holding) e Luigi Zanti (BPER Banca). La partecipazione è gratuita, basta iscriversi cliccando sull’area eventi di siderweb.com, oppure dall’app “siderweb Eventi”.

Giovedì, al Centro congressi Giovanni XXIII di Bergamo, si aprirà anche il secondo workshop internazionale IWSQ-2, organizzato da Aim e Asmet, dedicato alle ispezioni superficiali in colata continua. Qui tutti i dettagli.

Dalle 15:30 alle 17 si svolgerà l’osservatorio gratuito online di Anima Confindustria sulle materie prime. Interverrà anche Achille Fornasini, Partner & Chief Analyst di siderweb. Qui per l’iscrizione.

Venerdì 2 dicembre è in programma l’assemblea dei soci di Acciaierie d’Italia.

In Confindustria Udine si terrà un incontro con Stefano Venier, da aprile amministratore delegato di Snam, che parlerà di “Gas-transizione energetica: fra innovazione, infrastrutture, diversificazione e Comunità europea”. L’appuntamento è a Palazzo Torriani alle 17:30. Qui i dettagli e per l’iscrizione.

In Confindustria Brescia si terrà l’assemblea annuale dei giovani imprenditori, dal titolo “Da ZERO a 100. L'impresa di Ieri, Oggi, Domani”. Tra gli ospiti anche Giuseppe Pasini, presidente del Gruppo Feralpi. Qui per maggiori informazioni.

Upiveb, Unione produttori italiani viteria e bulloneria, ha organizzato dalle 9 alle 12 il webinar “Sostenibilità e ambiente. Alla scoperta dell’economia circolare”. Clicca qui per iscriverti.

Infine, il Cresme presenterà il proprio XXXIII rapporto congiunturale previsionale sul mercato delle costruzioni nell’evento dal titolo “Scendere per cambiare il treno”. L’appuntamento è alle 9.30 al Centro congressi Fondazione Cariplo di Milano. Clicca qui per maggiori informazioni.