AIM: torna a parlare di additive manufacturing

I processi di additive manufacturing (AM) stanno trovando sempre maggiore accettazione industriale in molteplici settori; per questo l’Associazione Italiana di Metallurgia (AIM) ha deciso di dedicare una nuova giornata di studio a questo processo.

Il 25 novembre dalle 8:50 alle 16:30 si parlerà di “Sfide tecnologiche nella modifica superficiale di manufatti additive”.

«Questa giornata di studio – Spiega AIM – si propone quindi di approfondire la tematica dell’applicazione di rivestimenti e trattamenti superficiali a componenti realizzati per additive manufacturing. A causa delle specificità di questi ultimi in termini di microstruttura e topografia superficiale, infatti, i processi di trattamento e rivestimento convenzionalmente noti devono essere adattati, con accorgimenti e soluzioni dedicate per sfruttare al meglio le opportunità che i componenti AM offrono e per evitare indesiderabili e inattese failure in esercizio. La giornata combina presentazioni di docenti universitari e tecnici aziendali e copre diverse tecnologie: dai rivestimenti sottovuoto (PVD, PA-CVD) alle finiture superficiali innovative, ai processi di anodizzazione convenzionale e tramite scarica plasma, ai riporti spessi tramite termospruzzatura e laser cladding, senza dimenticare che talvolta le tecnologie di produzione dei rivestimenti possono trasformarsi esse stesse in vere e proprie tecnologie di manifattura additiva, come nel caso del cold spray».

Fare clic qui per accedere al programma completo ed iscriversi.

Si ricorda che la deadline per le iscrizioni agevolate è fissata al 16 novembre.