È il Centro-Sud la prossima tappa di Bilanci d’Acciaio

Giunge al Centro-Sud la terza tappa di Bilanci d’Acciaio 2022. Una tappa che questa volta sarà virtuale con un webinar che avrà al centro i temi di volatilità della domanda e dei prezzi, il caro-energia e il nuovo governo.

Temi che saranno affrontati il prossimo 17 novembre dalle 15:00 in diretta sulla piattaforma ZOOM. Come di consueto, il convegno si dividerà in due momenti. Nel primo Claudio Teodori (Università degli Studi di Brescia) passerà in rassegna i risultati di bilancio della filiera nel Centro-Sud nel triennio 2019-2021, confrontandoli con la media nazionale, mentre Stefano Ferrari (Siderweb) si concentrerà sulle aspettative per la filiera nel 2023.

Nella seconda parte del webinar, Davide Lorenzini (siderweb) intervisterà Luigi Rapullino (Gruppo Rapullino e Sideralba), Franco Bernabè (Acciaierie d’Italia) e Salvatore Pulignano (BPER Banca) al fine di far emergere il punto di vista dei protagonisti del settore siderurgico e bancario.

Programma

Inizio dei lavori ore 15:00

Claudio Teodori - Università degli Studi di Brescia

Le performance di bilancio della filiera nel centro-sud





Stefano Ferrari - Responsabile Ufficio Studi siderweb

Acciaio: quali attese per il 2023?

Acciaio: quali attese per il 2023?

Interviste faccia a faccia

Davide Lorenzini (Direttore Responsabile siderweb), intervista:

Luigi Rapullino - Amministratore Delegato Gruppo Rapullino e Sideralba

Franco Bernabè - Presidente Acciaierie d'italia

Salvatore Pulignano - Responsabile Direzione Territoriale Campania Puglia Basilicata di BPER Banca

Chiusura dei lavori ore 17:00

