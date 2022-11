PANorami: la sorpresa dei risultati nelle elezioni di Midterm americane

Risultati a sopresa per le elezioni di Midterm americane. Nessuno sfondameto dei Repubblicani, anche se Biden perde terreno. Si aprono i giochi per i possibili candidati alla possima corsa per la Casa Bianca.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.