Bilanci d’Acciaio: disponibile l’edizione 2022

Bilanci d’Acciaio torna a disposizione degli operatori della filiera siderurgica italiana. Da oggi, nell’area Shop di siderweb è in vendita l’opera completa «Bilanci d’Acciaio 2022». Lo studio, che si compone di due volumi, tramite l’analisi di oltre 5.000 bilanci di imprese italiane attive nella filiera dell’acciaio ha l’obiettivo di indagare su redditività, solidità e liquidità di produttori, centri servizio, distributori, aziende attive nel taglio e lavorazione della lamiera, commercianti di rottame ed utilizzatori di acciaio. Inoltre, il lavoro ideato da siderweb e realizzato in collaborazione con i professori Claudio Teodori e Cristian Carini (Università degli Studi di Brescia) prevede approfondimenti sugli investimenti delle imprese del settore, sui bilanci di sostenibilità, sui confronti tra aziende italiane ed internazionali ed i commenti al sondaggio realizzato da siderweb in collaborazione con BPER Banca sulle prospettive per il 2022 e 2023 delle imprese del settore.

Per maggior informazioni e per acquistare l’opera clicca qui