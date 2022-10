BPER, al via il progetto "Sostegno di filiera"

MILANO - Mondo delle imprese e mondo delle banche sono spesso state viste come delle realtà separate ma che, invece, sfide importanti come quelle presentatesi nel 2022 avvicinano sempre di più.

Questa vicinanza è emersa in maniera evidente nel corso dell’intervista di Marco Bonezzi, Direzione Imprese e Global Transaction di BPER Banca, nel corso dell’edizione 2022 di Bilanci d’Acciaio.

«Spirito, concretezza, responsabilità. Sono queste le parole che mi hanno colpito dell’intervento di Giovanni Arvedi, che mi ha preceduto su questo palco. Sono parole che mi hanno colpito e che credo caratterizzino l’attività di un grande gruppo bancario come BPER, in particolare concretezza e responsabilità. In un periodo così complesso sentiamo come banca una grande responsabilità come sostegno alle imprese sia di importanza nazionale come quelle della filiera siderurgico».

BPER, infatti, ha lanciato nel corso dell’anno alcuni prodotti mirati a supportare le esigenze di liquidità e di risorse per l’acquisto delle materie prime, in particolare energetiche.

«Nel nostro nuovo piano industriale abbiamo inoltre sviluppato nuovi servizi per supportare le aziende che hanno bisogno di crescere per linee esterne, come ad esempio in caso di M&A o di partecipazione a finanziamenti in pool con altri istituti di credito – ha spiegato Bonezzi –. In particolare, una novità è il nostro progetto “Finanza di filiera”. Un progetto di supporto alle filiere di eccellenza nazionali che individua delle aziende leader e oltre a supportare quest’ultime allarga il sostegno ai fornitori strategici ed agli investimenti per mantenere le aziende al passo con i maggiori competitor esteri».