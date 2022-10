Steelweek: caro energia al centro della prima uscita del nostro podcast

Il caro energia è uno dei temi al centro degli ultimi mesi. Per i settori energivori e, su tutti, quello siderurgico i prezzi del gas e dell’elettricità sono diventati dunque un fattore condizionante nella quotidianità e nella regolarità delle produzioni. Un ulteriore cigno nero che, dopo il Covid e la crisi derivata dal conflitto in Ucraina, è tornato a mettere in difficoltà le economie mondiali.

La svolta è stata al rientro dopo la pausa estiva, nelle ultime settimane di agosto, quando le quotazioni energetiche hanno toccato il loro picco storico superando i 700 euro al megawattora. Di fronte a questo caro energia e ai diffusi aumenti delle quotazioni delle materie prime e dei prodotti finiti, molte imprese dell’acciaio si sono trovate a fare i conti con la difficile scelta di rallentare la produzione.

Per cercare di intervenire a calmierare questa tempesta e provare a trovare soluzioni quanto più condivise al suo interno, l’Unione europea sta cercando di comporre i diversi interessi, le divergenti prospettive e i pareri distanti rispetto alle possibili azioni. Un dibattito che ha imboccato una prima strada verso un probabile accordo, principalmente rispetto ai temi del tetto dinamico al prezzo del gas e ad una quota di acquisti comuni, proprio sul finire della scorsa settimana durante il Consiglio europeo di giovedì 20 e venerdì 21 ottobre.

