Webinar: «Il metodo Steele: opportunità per le imprese»

L’appuntamento è fissato per domani, giovedì 20 ottobre, alle 15. Steele, azienda bresciana specializzata nella fornitura di soluzioni impiantistiche personalizzate, presenterà in un convegno digitale «Il metodo Steele: opportunità per le imprese».

Nel corso dell’evento verrà chiarito l’approccio flessibile delle soluzioni di fornitura grazie alla partecipazione di: Carlo Mapelli, ordinario del Politecnico di Milano, Giorgio Ghini, CEO di Steele, Davide De Bella, direttore generale di Globus, Massimo Lama, direttore dello stabilimento di Pallanzeno di Duferco.

L’evento è gratuito previa registrazione a questo link.