«Gli energivori entrino nei progetti infrastrutturali»

«È stato fatto, in passato, un grande lavoro sull’Interconnector. Perché non fare un ragionamento analogo sui rigassificatori? C’è bisogno della voglia e della forza degli energivori per ragionare insieme su questo». E ancora: «Stiamo sviluppando a Gioia Tauro quello che sarà il più grande rigassificatore del Mediterraneo. Ecco, possiamo pensare che chi partecipa al progetto abbia supporto economico dall’Italia e dall’Europa». Non solo. «Sul più lungo periodo, a 3-5-10 anni, si può lavorare insieme anche sull’idrogeno». La proposta alle acciaierie è arrivata dal presidente del Gruppo Iren, Luca Dal Fabbro, nel corso del convegno online “Decarbonizzazione, opportunità per le imprese”, che siderweb ha organizzato in collaborazione proprio con la società di Iren I.BLU.

E la sollecitazione non è stata l’unica. «Iren è disposta a investire ingenti quantità di denaro insieme ai distretti industriali per creare nuove comunità energetiche per la produzione di energia solare, una volta che verrà avviata la nuova regolamentazione. Potranno essere una parte della soluzione al crescente costo dell’elettricità per le imprese».

Tutto questo è necessario perché, così il presidente Dal Fabbro ha aperto il suo intervento, «l’Europa è in un momento di grande difficoltà» e «deve re-impossessarsi di una politica industriale ed energetica strategica. È finita l’ora della politica miope: non possiamo pensare che le industrie europee paghino gli ETS e quelle turche e cinesi no; in questo senso, anche il Cbam è un tema importante e vitale».

Per affrontare la crisi dell’energia, ha continuato, «l’Europa e l’Italia hanno bisogno di una soluzione almeno a due dimensioni: garantire la sicurezza energetica, riaccendendo il carbone e costruendo rigassificatori, potenziando il Tap, proteggendo militarmente il Transmed, perché non accada ciò che è successo al Nord Stream 1 e 2. La seconda questione è la competitività. L’industria energivora italiana ha bisogno di risposte immediate, con pacchetti di protezione ad hoc, e poi di misure strutturali; deve anche cominciare a pensare di entrare in progetti infrastrutturali, come si è fatto con l’Interconnector». C’è però poi una terza dimensione, che è «la sostenibilità. Non è un costo, è un’opportunità. Vinceranno le imprese che hanno il mix energetico più sostenibile, perché costa meno. È finita l’epoca della risorsa abbondante».

Che la sostenibilità sia un’opportunità è stato spiegato anche da Sergio Vergalli, docente dell’Università degli Studi di Brescia e presidente di IAERE (Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse naturali). Ma, ha spiegato, «servono metriche nuove per misurarne e riconoscerne i benefici» perché poi si possa tutti, «imprese e territori, andare nella medesima direzione, anche a livello culturale».

Il Covid-19 prima, la guerra in Europa poi, ci hanno «riportato a un certo pragmatismo, a riconoscere la nostra dipendenza energetica e il fatto che la capacità da fonti rinnovabili non sarà sufficiente a raggiungere in tempi brevi gli obiettivi che ci siamo fissati». La transizione energetica, insomma, «non sarà indolore e rapida. Abbiamo bisogno di più strumenti, di tipo finanziario e fiscale per esempio, perché il sistema renda profittevoli gli investimenti nel green». Di certo «non c’è alternativa al cambiamento».