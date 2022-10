Gruppo Pasini: nuove leve e innovazione

Translated by Deepl

BRESCIA - Far capire agli studenti che stanno per affacciarsi al mondo del lavoro che il mondo dell'acciaio «non è più quello del grigiore da rivoluzione industriale, ma è fatto di colore, di opportunità, e può relagare molto anche in termini di carriera lavorativa alle nuove generazioni».

Parola di Carlo Pasini, nuovo ingresso nell'Unità di transizione ecologica ed energetica del Gruppo Feralpi, che così ha spiegato il significato della presenza del produttore bresciano di acciai per l'edilizia a Futura Expo - Economia per l'ambiente, la fiera dell'economia sostenibile che si è tenuta nei giorni scorsi a Brescia.