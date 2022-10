Turboden: recupero di calore, domanda in accelerazione

BRESCIA - L'acciaio sta chiedendo sempre più impianti per il recupero e il riuso del calore, in ottica di economia circolare e di risparmio energetico. A dirlo, a margine di un convegno a Futura Expo - Economia per l'ambiente, la fiera che si è tenuta nei giorni scorsi a Brescia, è stato il CEO di Turboden, Paolo Bertuzzi.

L'azienda del Mitsubishi Heavy Industries Group sta registrando non solo un aumentato fattore di utilizzo degli impianti già esistenti, ma anche un'accelerazione delle richieste di offerte, di studi di fattibilità, di calcoli per verificare il layout delle strutture. Che si scontra con tempi di realizzazione medio-lunghi (fino a 18-24 mesi); inoltre, l'approvvigionamento di componenti e materiali in questa fase - come per tutti i costruttori di impianti - risulta molto rallentato. Ecco come si sta muovendo Turboden.