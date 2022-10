PANorami: gli errori europei nelle politiche energetiche

Translated by Deepl

Con il 91% degli stoccaggi e l’arrivo del gas algerino, l’Italia è pronta ad affrontare inverno? Sembra di sì, anche se non si è ancora riusciti a fugare il razionamento. Franco Bernabè, in una recente intervista a La Stampa, l’ha indicato come ipotesi inevitabile.

La politica energetica è una questione nodale che è stata sottovalutata, per usare un eufemismo, dall’Ue, oggi paralizzata dagli egoismi nazionali. Con una serie di riforme del mercato del gas si è smantellato quel sistema precedente di grandi compratori, che avrebbero avuto oggi maggior potere contrattuale.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.