La svolta "green" è per il settore siderurgico un imperativo nonché una condizione necessaria alla sua sopravvivenza. Ma il cammino verso la sostenibilità è percorribile solo facendo squadra, attivando sinergie.

«Decarbonizzazione, opportunità per le imprese. Alleanza I.BLU-acciaierie per la sostenibilità» è il titolo del Convegno online organizzato da siderweb in collaborazione con I.BLU - Gruppo Iren con l'obiettivo di rendere ancora più stretto il legame tra fautori e protagonisti di un'industria sostenibile.

Dopo un'analisi sullo stato attuale del comparto in termini di sostenibilità, verranno presentate le tecnologie innovative e le soluzioni messe in campo dal Gruppo Iren, che, attraverso la controllata I.Blu, ha realizzato BLUAIR®, il polimero che funziona come agente riducente nel processo di fusione in sostituzione del carbone.

Il Convegno offrirà un confronto sul presente e sul futuro della sostenibilità e sull'impatto che il costo dell'energia ha sull'economia circolare, affidato a Luca Dal Fabbro, Presidente del Gruppo Iren, e Sergio Vergalli professore UNIBS e Presidente nazionale di IAERE - Associazione Italiana degli Economisti dell’Ambiente e delle Risorse naturali.

L'evento si focalizzerà poi su economia circolare, sviluppo e vantaggi di BLUAIR® con quattro interviste faccia a faccia: Roberto Conte, CEO di I.BLU, Roberto de Miranda (ORI Martin), Anna Mareschi Danieli (ABS - Gruppo Danieli) e Antonio Gozzi (Duferco Italia Holding).

Programma interventi

Prima parte - Il nuovo paradigma della sostenibilità

Luca Dal Fabbro (Presidente Gruppo Iren)

(Presidente Gruppo Iren) Sergio Vergalli (Professore UniBS e Presidente IAERE)

Seconda parte - Decarbonizzare fa bene all’impresa

Interviste faccia a faccia a cura di Lucio Dall'Angelo (siderweb)

Come partecipare

L'evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione.

Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al Convegno nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse, sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.