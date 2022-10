Inverno freddo anche per il riciclo di imballaggi

Il rallentamento economico si sta facendo sentire anche sul fronte della raccolta di imballi in acciaio da avviare al riciclo. A confermarlo è il presidente di Ricrea Domenico Rinaldini, ospite dell’edizione odierna di MERCATO & DINTORNI.

«La prima parte dell'anno, fino a luglio, è stata in crescita, sia per l’acciaio sia per altre materie prime (come plastica e alluminio) di cui si occupa il consorzio CONAI di cui facciamo parte – ha spiegato Rinaldini -. Poco prima delle vacanze c’è stata un’inversione di tendenza sul fronte del consumo, mentre sul fronte della raccolta non ci sono criticità. In un contesto simile resta molto complesso fare previsioni sui prossimi mesi. Normalmente per gli imballaggi industriali questo è comunque un periodo di calma, stiamo però notando un rallentamento superiore rispetto agli anni precedenti».

Il presidente di Ricrea ha rimarcato come quella al rallentamento della domanda non sia una tendenza solo italiana. Anche l’Europa vede riduzioni della richiesta nell’ordine del 10-12%, al punto da ipotizzare che questo trend caratterizzerà l’intero inverno.

Se non ci sono ripercussioni immediate nel breve termine sull’attività di Ricrea, «nel medio termine sicuramente il fatto che vi sia meno materiale immesso al consumo per la minor attività delle aziende potrebbe incidere sui volumi assoluti di raccolta».

«Sul fronte qualità – ha aggiunto Rinaldini - come CONAI abbiamo stabilito delle maggiori premialità economica per il materiale che arriva al riciclo con una migliore condizione. Stiamo lavorando per certificare la percentuale di acciaio riciclato in un imballaggio vergine, in maniera che anche da parte degli utilizzatori ci sia la consapevolezza della circolarità del prodotto che vanno ad acquistare».

Mentre per riuscire a migliorare ancora i risultati già importanti che il Consorzio ha raggiunto in questi anni «dobbiamo migliorare la comunicazione tra i comuni che utilizzano la differenziata e i cittadini – ha concluso Rinaldini -. Per questo, abbiamo avviato campagne anche rivolte all'età infantile con ottimi riscontri sia in termini di attenzione che di sensibilità, in maniera che le future generazioni possano crescere con la consapevolezza dell’importanza del riciclo. E credo che questo sia uno dei fronti su cui dobbiamo continuare a investire».