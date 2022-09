Sideralba vuole crescere ancora nel 2023

L'obiettivo è una crescita a doppia cifra in termini percentuali nel 2023. È quello di Sideralba, il produttore di tubi saldati che sta continuando a investire e a managerializzare la gestione del gruppo, per prepararlo alle nuove sfide. Delle quali si parlerà anche a Made in Steel, cui l'azienda non manca fin dalla prima edizione del 2005.

L'intervista all'amministratore delegato Luigi Rapullino.