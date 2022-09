Eurometal: a Milano il meeting per il Sud Europa

Translated by Deepl

Mancano meno di due settimane al prossimo "Regional Meeting Southern Europe" di Eurometal, l'associazione europea dei distributori di acciaio. Organizzato in collaborazione con Assofermet, si terrà al Grand Hotel Villa Torretta di Sesto San Giovanni (Milano) il 15 settembre.

Dopo i saluti iniziali di Lorenzo Biagi (presidente di Eurometal Work Group Southern Europe e Marketing director Flat processing Marcegaglia) e di Paolo Sangoi (presidente di Assofermet Acciai e presidente di Sangoi Spa), tra le 9:30 e le 11:00 interverranno: Emanuele Norsa (Kallanish) per un'analisi dell'andamento del mercato europeo e mondiale dell'acciaio; Fabrizio Di Gianni (Van Bael & Bellis) per fare il punto sulla salvaguardia europea e sulle dispute commerciali in corso; Lara Stoyanova (Argus) sull'evoluzione dei prezzi dell'acciaio in Italia; Andrea Gabrielli (Gruppo Gabrielli) per una disamina delle opportunità e dei rischi per i centri di servizio italiani.

Dopo il break sarà il turno di Carlo Mapelli (Politecnico di Milano) con una presentazione sui nuovi processi di produzione in vista degli obiettivi di riduzione delle emissioni del 2030 e 2050. Seguirà un intervento di Alessandro Fossati (Gamma Trade) su produzione e consumo mondiale di acciaio e impatto delle barriere commerciali. Infine, una tavola rotonda moderata da Emanuele Norsa vedrà protagonisti Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere), Cesare Viganò (ArcelorMittal CLN), José Rufino (Semimetais) e Lorenzo Biagi (Marcegaglia).

L'evento si concluderà con i saluti finali di Riccardo Benso, presidente di Assofermet.

Le informazioni su come partecipare sono disponibili a questo indirizzo insieme al programma dettagliato.