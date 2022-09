Andernach & Bleck: domanda cauta ma soddisfacente

Translated by Deepl

Sono un’istituzione nel settore tedesco dell’acciaio lucido: l’azienda è stata fondata nel 1903, oggi impiega oltre 200 persone e produce oltre 9mila tipologie di profili finiti a freddo. È la Andernach & Bleck di Hagen, 60 chilometri a est di Düsseldorf, che in Italia controlla la Metalli Trafilati srl. E che per la prima volta a maggio 2023 parteciperà a Made in Steel.

Il CEO Carsten Bleck (a destra nell'immagine) e il Purchasing and Sales Manager Ioannis Douvartzidis (a sinistra nell'immagine) anticipano progetti e aspettative, in un momento in cui il mercato è cauto ma soddisfacente.

Cosa vi ha spinto a diventare espositori di Made in Steel 2023?

CB: Andernach & Bleck è un fornitore affermato sul mercato italiano da molti anni. Nel 2021 abbiamo rivisto la nostra strategia di marketing: quest'anno, e in futuro, parteciperemo maggiormente alle fiere per compensare la mancanza di contatti causata dalla pandemia di Covid-19 e per avvicinare A&B agli operatori interessati. In particolare, vediamo in Made in Steel una porta di ingresso importante per il mercato italiano.



Cosa si aspetta di trovare a fieramilano? Nuovi clienti nel mercato europeo, i vostri fornitori, i vostri concorrenti?

CB: Sicuramente a Made in Steel incontreremo i nostri clienti abituali, ma contiamo anche di avere colloqui proficui con gli operatori interessati per presentare le numerose possibilità che possiamo offrire come A&B e fornire al cliente un valore aggiunto.

La domanda di prodotti lunghi in acciaio lucido è debole o forte? Registrate differenze tra i numerosi settori che servite?

ID: Qui dobbiamo distinguere tra prodotti standard e prodotti speciali: i primi sono soggetti a maggiori fluttuazioni rispetto agli speciali.

In entrambi i settori, tuttavia, siamo attualmente soddisfatti dell'utilizzo della capacità produttiva, anche se il mercato mondiale è molto cauto e poco propenso a investire dall'inizio della pandemia e poi della guerra in Ucraina.

A cosa state lavorando in termini di investimenti e nuovi progetti? Li presenterete il prossimo maggio a Made in Steel?

CB: Andernach & Bleck fa parte di una partnership molto importante e finora unica nel settore dell'acciaio verde, che ruota attorno all'acciaio lucido trafilato a freddo. Negli ultimi anni abbiamo investito molto per ridurre il consumo energetico prima che diventasse "di moda".

Anche il nostro nuovo processo produttivo +POS®, che presenteremo agli interessati in occasione della fiera, fornisce un contributo significativo in tal senso. Grazie a +POS®, siamo in grado di offrire prodotti ottimizzati per il processo che offrono ai clienti vantaggi nella loro produzione e possono ridurre l'inquinamento da CO 2 .



La crisi energetica sta avendo un forte impatto sull'industria siderurgica europea. Avete dovuto affrontare un'interruzione della produzione a causa dell'aumento dei prezzi? Siete preoccupati per un possibile razionamento del gas?

ID: Attualmente Andernach & Bleck non ha dovuto interrompere la produzione. La già citata incertezza porta a non pianificare la produzione come siamo abituati a fare. Purtroppo, nessuno sa quali decisioni prenderà la politica. E, attualmente, molte decisioni danneggiano l'industria.

Recentemente avete annunciato un'importante "partnership per l'acciaio verde". Quali sono i vostri obiettivi di sostenibilità a breve e a lungo termine?

CB: Negli ultimi anni abbiamo ridotto costantemente il nostro consumo energetico, ma la produzione di acciaio rimarrà sempre un'industria ad alta intensità energetica. Pertanto, stiamo proseguendo sulla strada della riduzione della CO 2 . Rispetto al 2019, abbiamo già ridotto le nostre emissioni di CO 2 di ben il 74%.

Il nostro obiettivo è la vera neutralità in termini di CO 2 . A tal fine, abbiamo un progetto interno per promuovere ulteriormente il nostro utilizzo di energia pulita dal punto di vista delle emissioni di CO 2 . Lo stiamo attuando nel rispetto dei requisiti dell'Ue.

Due immagini dello stabilimento di Andernach & Bleck di Hagen.