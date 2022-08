PANorami: una bolla che sta per scoppiare

Translated by Deepl

Si stima che a fine 2021 la capitalizzazione delle criptovalute nel mondo fosse arrivata a 3mila miliardi di dollari: si sono moltiplicate, si sono estese e sono penetrate in territori prima inimmaginabili. Sono molto usate in Africa; invece il governo cinese sta operando per scoraggiarle, causa riciclaggio. Il punto è proprio questo: la bolla sta esplodendo.

In Italia arriverebbe a mezzo miliardo di euro il denaro perso nella catena di fallimenti di società in questo mercato occulto e nascosto.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.