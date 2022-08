Torna MERCATO & DINTORNI

È dedicato al mercato il primo webinar siderweb dopo la pausa estiva. Il 13 settembre torna infatti l’appuntamento con «MERCATO & DINTORNI», giunto all’ottava puntata del 2022.

Alla luce dei recenti rincari energetici, settembre si presenta come un periodo ricco di incognite per il settore italiano e internazionale dell’acciaio. Ci sarà la tanto attesa ripresa della domanda? La volatilità dei prezzi continuerà a contraddistinguere il settore o si tornerà a una situazione di stabilità? Gli input produttivi (energia, materie prime, logistica) torneranno sotto controllo o rimarranno su prezzi fuori scala?

Cercheranno di rispondere a queste domande i relatori dell’evento in programma martedì 13 settembre alle ore 11 sulla piattaforma ZOOM .

Nella prima parte Stefano Ferrari (siderweb) e Achille Fornasini (siderweb) illustreranno rispettivamente le prospettive macro per la siderurgia e l’analisi dell’andamento dei prezzi delle commodity, delle materie prime e dei prodotti finiti in acciaio. La seconda parte è invece dedicata come consuetudine ai protagonisti del mercato con le interviste di Lucio Dall’Angelo (siderweb) a Simone Campanella (Duferco Travi e Profilati) e Andrea Gabrielli (Gruppo Gabrielli).

Programma degli interventi:

Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi siderweb)

Prospettive macro e per il settore siderurgico

Dinamiche e prospettive dei prezzi delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista:

Simone Campanella (direttore generale Duferco Travi e Profilati)

(direttore generale Duferco Travi e Profilati) Andrea Gabrielli (presidente Gruppo Gabrielli)





