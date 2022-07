Agenda: settimana calda per Fed, Pil, inflazione e trimestrali

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb, oggi in forma scritta. Si prospetta una settimana caldissima, non solo dal punto di vista meteorologico ma anche per l'economia tra le decisioni della Fed, i dati macroeconomici e le numerose trimestrali.

Oggi in Germania è stato comunicato l'indice Ifo di luglio (il Business Climate Index che misura la fiducia delle imprese tedesche), sceso a 88,6 a luglio da 92,2 di giugno, contro le attese per una flessione più contenuta a 90,5. Si tratta del valore più basso da giugno 2020.

Domani, martedì 26 luglio, alle 11:00 su Zoom, si terrà il webinar «Russia-Ucraina: rivoluzione per l'acciaio», per un focus sulle conseguenze del conflitto sulla siderurgia europea. Nella prima parte dell'evento prenderà la parola Emanuele Norsa (Kallanish e siderweb) per illustrare i principali trend in corso nei mercati internazionali delle materie prime e dei prodotti finiti in acciaio e le prospettive per le prossime settimane. Nella seconda parte, invece, le interviste di Lucio Dall'Angelo a Roberto Re (Metinvest Europe) e Giuseppe Cavalli (Alfa Acciai).

Si svolgerà inoltre un Consiglio straordinario dell'Ue nel quale i ministri dell'Energia terranno uno scambio di opinioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Ue e ulteriori misure da adottare prima del prossimo inverno.

Sempre domani, ricorre il decimo anniversario del sequestro degli impianti dell'area a caldo dell'ex Ilva alla famiglia Riva. Sono in programma manifestazioni da parte dei cittadini di Taranto in difesa del diritto alla vita e alla salute.

Mercoledì 27 luglio Ford Motor presenterà i propri risultati di periodo, ma in settimana sono attese anche le trimestrali di Saipem, General Electric, General Motors, Volkswagen, Mercedes-Benz e altri. L'attenzione, più che sui consuntivi, sarà rivolta alle guidance, le previsioni sugli utili, sui margini e sulle vendite. L'Istat pubblicherà gli indici del clima di fiducia di imprese e consumatori. Fari puntati inoltre sulla riunione Fed in cui la banca centrale Usa per la seconda volta consecutiva alzerà i tassi di tre quarti di punto.

Giovedì 28 luglio sarà la volta di Stellantis e Iveco Group. Entrambi i gruppi illustreranno i risultati del semestre. Attese inoltre le stime del fatturato dell'industria da parte dell'Istat, nonché l'analisi dell'andamento della bilancia commerciale italiana con i paesi extra Ue. Negli Usa sarà diffusa la prima lettura del Pil nel secondo trimestre. Previsti inoltre diversi indici regionali sul settore manifatturiero.

Infine, venerdì 29 luglio l'Istat comunicherà i dati su Pil, prezzi al consumo e prezzi alla produzione dell'industria e delle costruzioni. Saranno forniti anche i primi dati sul Pil del secondo trimestre delle principali economie europee.

Per le vostre segnalazioni, potete scriverci a redazione@siderweb.com.