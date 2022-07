Steel spa: la forza dei distributori è la specializzazione

SARMATO (PC) - «Ci sono tutti gli ingredienti per pensare che da settembre possa riprendere il riacquisto da parte di tutta la filiera, in funzione del fatto che per tre mesi non si è ordinato e non si è fatto magazzino», con un calo dei prezzi che li ha riportati su livelli pre-conflitto in Ucraina.

Ne è convito Marco Gatti, amministratore delegato della piacentina Steel spa, distributore di acciai speciali lunghi che sarà presente anche alla prossima edizione di Made in Steel nel 2023.