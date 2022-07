Acciaio al Femminile: origine e obiettivi

Essere all’avanguardia, nei contenuti e nelle relazioni. Da questo obiettivo di siderweb – La community dell’acciaio è nato all’inizio del 2022 il progetto “Acciaio al Femminile”. «L’abbiamo aperto per creare una rete tra noi professioniste della siderurgia. Un primo passo verso azioni concrete per valorizzare i percorsi scolastici e professionali delle donne della filiera dell’acciaio» ha spiegato la Content Manager di siderweb, Francesca Morandi, aprendo questa mattina il webinar "Leadership al femminile".

Che ha tre finalità principali. «La prima è unirci, confrontarci e condividere fatiche e difficoltà, ma anche esperienze virtuose e best practice che possano ispirare e stimolare. Il tutto senza essere un gruppo chiuso e stereotipato – ha spiegato Morandi -. La seconda è produrre un “output” verso due mondi: da un lato la community dell’acciaio. Abbiamo infatti notato che spesso a prevalere sono volti maschili, penso per esempio proprio ai nostri webinar, dove vorremmo portare anche le operatrici e le manager della filiera. Dall’altro il mondo della formazione e degli istituti scolastici. Perché tra le cause della carenza di donne nell’acciaio c’è anche il basso numero di ragazze che scelgono percorsi formativi Stem, considerati – a torto - di esclusivo appannaggio maschile. Vorremmo arrivare a incentivare l’accesso a questo tipo di studi; il modo lo vedremo strada facendo».

Il terzo obiettivo, ha spiegato ancora la Content Manager di siderweb, riguarda il come attuare questo progetto: «Con contenuti e contaminazione, aprendoci anche a figure non prettamente siderurgiche che possano darci ulteriori stimoli». Proprio come la presidente di Borsa Italiana, Claudia Parzani, intervistata nel corso del webinar di oggi.

A oggi sono 4 le tappe delineate di “Acciaio al Femminile”. A febbraio c’è stato un primo incontro informale e di brainstorming di un gruppo di professioniste dell’acciaio; a marzo, l’incontro online con Amalia Ercoli Finzi, la prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica e scienziata di fama internazionale. Dopo il webinar odierno di guarda a Made in Steel 2023, dove il progetto sarà presentato ufficialmente, nelle sue articolazioni pratiche.

Nel frattempo, «“Acciaio al Femminile” resta aperto a nuovi ingressi e contaminazioni» ha concluso Morandi.