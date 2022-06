Del Moretto (BPER Banca): «I piani di investimento non vanno fermati»

Translated by Deepl

Sarebbe un grave errore, oggi, fermare i piani di investimento. È il monito che arriva da BPER Banca, per voce del responsabile Servizio Key Clients Imprese - Italy, Andrea Del Moretto.

Nell'intervista, una panoramica del contesto congiunturale (inflazione, caro materie prime, mega trend della sostenibilità) e degli strumenti che la banca sta mettendo a disposizione dell'industria e della filiera dell'acciaio, ripartendo con un nuovo piano industriale.

