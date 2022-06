Agenda: Pnrr e acciaio inox

Translated by Deepl

Nuova settimana, nuovo appuntamento con l'agenda di siderweb. Sono due gli appuntamenti di siderweb nei prossimi giorni, altrettanti i vertici sull'ex Ilva. E non sono gli unici eventi che segnaliamo oggi.

L’evento “Pnrr: occasione d’acciaio”, che si terrà giovedì 16 giugno alle 16, è a partecipazione gratuita, previa registrazione. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati. Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb. Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.