PANorami: un permanente clima pre-elettorale

Translated by Deepl

Il 12 giugno si vota per il primo turno delle amministrative e per i referendum, sui quali in realtà l'attenzione non è particolarmente intensa, un po' a causa della tecnicità dei quesiti, un po' per una certa stanchezza della reiterazione e del dover richiamare continuamente alle urne la nostra opinione pubblica. In questo contesto, esiste un governo di unità nazionale sempre più appeso a un filo che, anche se nell’instabilità, continua la sua navigazione. Il che rende molto problematico per il presidente del Consiglio prendere decisioni.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.