Il Petrarca Padova è campione d'Italia di rugby per la 14^ volta nella sua storia. Sabato, nello stadio “Lanfranchi” di Parma da tutto esaurito, i padovani si sono imposti per 19-6 contro la FEMI-CZ Rovigo, superandola per numero di scudetti in un derby decisivo, che ha replicato quello dello scorso anno.

Mai prima d’ora il Petrarca Rugby, di cui è presidente Alessandro Banzato, aveva vinto sia la Coppa Italia che il Campionato nello stesso anno: lo sottolinea Acciaierie Venete, sponsor della formazione, su Linkedin.

«La storia del massimo Campionato avrà ora un nuovo motivo di animare le due città venete protagoniste della sfida più sentita del rugby italiano» si legge in una nota della Federazione italiana rugby.

Dal profilo Linkedin di Francesco Semino, direttore Relazioni esterne e CSO di Acciaierie Venete (credits: Marco Basso).