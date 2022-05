MTS-Metalspeciali compie dieci anni

Translated by Deepl

I primi dieci anni di attività sono un traguardo importante. Lo sa bene la MTS-Metalspeciali che proprio la scorsa settimana ha spento le candeline per questo anniversario. Una festa che nel caso della famiglia Foligno è stata doppia, dal momento che nel novembre del 1941 il Grand Uff. Oscar Foligno iniziò l’attività nell’acciaio creando la Metalcom, un’avventura che ora prosegue con MTS.

L’azienda è attiva in settori molto specialistici e di nicchia quali i materiali goffrati, colorati, supermirror e nastri inox di precisione ricotti e crudi. Prodotti di utilizzo non comune, che non hanno mancato di dare soddisfazione a MTS, come confermato dall’amministratore delegato dell’azienda Riccardo Foligno.

«Non nascondo la soddisfazione per l’importante traguardo che abbiamo tagliato – ha spiegato Foligno –. Un traguardo raggiunto attraversando anche anni non certo facili, ma posso affermare che la pandemia non ha fermato la crescita dell’azienda che, grazie all’impegno continuo da parte di mio figlio Luca (membro del cda, ndr) e di tutto lo staff, è cresciuta in maniera importante sia in termini di fatturato che di volumi: nel 2021 più 60% in fatturato e più 35% in volume, con un’attesa per il 2022 di un ulteriore aumento del 40% in fatturato e 30% in volume. Questo perché mi sento di poter dire che ci avvaliamo di collaboratori con grande esperienza nei settori specifici e di agenti in Italia e all’estero».

I settori che MTS è in grado di servire sono molto variegati e spaziano da ascensoristi, arredamento e design, pavimentazioni antiscivolo, rivestimenti e facciate per quanto riguarda i materiali goffrati, colorati e supermirror e tubi flessibili; scambiatori di calore, minuterie stampate, molle per quanto riguarda i nastri di precisione inox. Una diversificazione importante che rappresenta allo stesso tempo un vantaggio e una sfida per l’azienda di Paderno Dugnano (Mi).

«Una delle nostre prossime sfide – prosegue Foligno – è senza dubbio quella dell’internazionalizzazione. In particolare, puntiamo a crescere sul mercato inglese, francese e spagnolo. Stiamo anche seriamente valutando lavorazioni interne per offrire alla clientela un servizio più completo e tempestivo. Serietà, correttezza e affidabilità sono le linee guida tracciate da mio padre, che anche MTS ha continuato a perseguire e che sono certo porteranno già in un vicino futuro al consolidamento della posizione sin qui raggiunta».

Lo staff di MTS-Metalspeciali, con al centro Riccardo Foligno e il figlio Luca,