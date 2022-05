BPER pronta ad aiutare a proteggere la filiera

Translated by Deepl

«Io so come sarà l’edizione 2023 di Made in Steel. Sarà sicuramente interessante». Questa la certezza espressa dal Coordinatore Nazionale Rete Commerciale BPER Banca Stefano Vittorio Kuhn ospite della tavola rotonda del webinar "MADE IN STEEL - La filiera oltre i cigni neri".

Un confronto in cui, oltre a descrivere l’attualità congiunturale di acciaio ed economia, si è provato a proiettarsi, a un anno di distanza, nella prossima edizione della Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera.

E proprio il concetto di filiera e della sua “protezione” è stato il fil rouge che ha legato le risposte del manager di BPER.

«La nostra presenza a Made in Steel 2023 è frutto di una scelta strategica - ha detto -. Per noi, in qualità di banca, è importante avere una visione bifocale, sia sull’attualità che in prospettiva su un settore strategico come l’acciaio. E Made in Steel è un’occasione unica in questo senso. Senza contare che l’andamento del settore siderurgico produce effetti anche in molti altri ambiti economici. Per questo ribadisco la necessità di mettere in campo un sistema di protezione della filiera, frutto di una collaborazione tra banche e aziende».

Kuhn ha descritto uno scenario di attualità particolarmente complesso, soprattutto per effetto dell’imprevedibilità derivante dagli effetti del conflitto in Ucraina. «Ci siamo trovati in una sequenza di "uno-due", per usare una metafora puglilistica, che ha messo alla prova tutto il sistema economico italiano e internazionale. Vorrei rimarcare però come la manifattura e la siderurgia in particolare abbiano confermato una grande resilienza. Inoltre, credo che un elemento chiave anche per il futuro sarà la velocità di adattamento a questi tipi di shock».

Un futuro di cui l’esponente di BPER ha provato a tracciare uno scenario che attraversi sia il breve che il medio termine. «Ci sono variabili che continuano e continueranno a influenzare il quadro. Per questo la capacità di adattamento sarà essenziale – ha ribadito Kuhn -. Sicuramente ci sarà una variabile inflattiva importante e questo darà luogo a uno scenario di tassi di interesse ben diverso a quanto ci ha abituato il recente passato. Sarà inoltre imprescindibile la capacità di leggere in maniera precisa come si muoverà lo scenario del consumo finale, per provare ad anticipare le tendenze. Per le aziende inoltre tornerà di grandissima attualità il tema dimensionale; pertanto, mi aspetto che in questo scenario potrebbero verificarsi altre operazioni di consolidamento. Infine, come banca, ritengo sia necessario mappare meglio le filiere; filiere che, ribadisco, gli imprenditori devono preservare anche con il nostro aiuto».

Kuhn ha chiuso l'intervento indicando la propria parola chiave per Made in Steel 2023, vale a dire «alleanza».