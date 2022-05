Acciaierie di Calvisano, un murale per celebrarne i cinquant’anni

Translated by Deepl

«All Special, All Different». Sarà questo il filo conduttore – ed il payoff – delle celebrazioni dei cinquant’anni di Acciaierie Calvisano (Gruppo Feralpi), sottolineando la vocazione produttiva (acciai speciali) e i valori aziendali della diversità e dell’inclusione.

Fra le varie iniziative in programma, è stata svelata l’opera realizzata dall’artista internazionale Tellas (nickname di Fabio Schirru). Si tratta di un murale con una superficie di 1.000 mq (50x20 m) posizionato sulla facciata in testa allo stabilimento.

Il lavoro materialmente ha richiesto 10 giorni per essere portato a compimento, ma il percorso creativo è stato più lungo. Fin dal mese di marzo, infatti, Tellas ha coinvolto le persone dell’azienda e chiesto loro un contributo in termini di testimonianze, sensazioni e informazioni sul ruolo dell’acciaieria nella comunità e nel territorio. Emozioni, valori e racconti tradotti e restituiti sotto forma di opera d’arte.

«L’acciaieria – sottolinea l’artista – è un luogo molto forte. Rumoroso, spigoloso, potente. Gli si accomuna facilmente il colore grigio, ma questo è invece pieno di colori. Gli stessi colori che ho visto e che vedono ogni giorno le persone che ci lavorano, che rendono possibile il processo di riciclo di queste materie di cui ogni giorno usufruiamo. Se non fosse per loro, nemmeno quest’ opera avrebbe la sua esistenza».

Sul murale, firmato da Tellas e dalle persone di Acciaierie di Calvisano, non si trovano scritte perché volutamente l’opera vuole trascendere il tempo. Per questi motivi non è presente il numero 50 o qualche scritta celebrativa: la volontà è quella di legare presente e futuro. Un futuro che, per Acciaierie di Calvisano, è sempre più a colori: «Il murale – sottolinea Giovanni Pasini, Presidente di Acciaierie di Calvisano – è un’opera d’arte contemporanea, fortemente comunicativa della bellezza e della ricchezza della nostra attività. È un patrimonio collettivo, realizzato da tutti noi per la comunità interna ed esterna all’acciaieria. In tutto questo anniversario i protagonisti sono le persone della nostra azienda, che non sono semplici destinatari ma sono parte integrante del nostro percorso».

All’opera a questo punto manca solo il nome, che sarà svelato durante l’inaugurazione prevista nei prossimi mesi.