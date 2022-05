Dall'Italia alla Francia: la nascita di Hic-Aciers

«Il servizio è importantissimo. Deve essere accurato in modo spasmodico. In un mercato così diversificato come quello francese, e dalle lunghe distanze, sono necessarie puntualità della consegna, rispetto dei patti e – va da sé - qualità. Se ci sono, il prezzo non è la componente più importante». Parola di Mauro Vittorini, vicepresidente della Camera di commercio italiana per la Francia di Lione, nonché fondatore e presidente di Hic-Aciers, distributore di acciaio di Miribel, a 15 chilometri proprio da Lione.

Torinese, l’imprenditore è arrivato in Francia nel 1993, dopo una lunga esperienza in Sidercomit. Dopo il rimescolamento di carte che la siderurgia di Stato attraversò in quegli anni, «mi convinsi a cambiare mestiere e a diventare imprenditore» ha raccontato questa mattina nel webinar di siderweb “Francia: le possibilità oltralpe per l’acciaio made in Italy”. E «alla Camera di commercio italiana a Lione, che era appena sorta, sono stato ricevuto con efficacia, mi aiutarono al massimo».

Oggi la Hic-Aciers ha un fatturato di 27 milioni di euro, 12 addetti e 700 clienti attivi («li abbiamo conservati tutti dal ’93, ogni tanto faccio l’appello»), cui vende circa 25mila tonnellate di prodotti siderurgici l’anno. «Abbiamo un magazzino da 7mila tonnellate che raddoppierà, vogliamo allargarci in termini di spazi – ha anticipato Vittorini -. Raggiungiamo tutta la Francia: da Lione si colgono tutte le opportunità del mercato francese».

Un mercato che non è frammentato come quello italiano. «C’è l’abitudine di rivolgersi a distributori che possano raggiungere tutta la Francia – ha spiegato Vittorini – e i produttori ci chiedono la sicurezza di assorbire una certa quantità del loro output. Più si hanno queste condizioni, più si ha successo».

«Un italiano non può entrare in Francia senza l’aiuto della Camera di commercio – ha concluso il vicepresidente dell’ente, supportato anche dal ministero degli Esteri - perché mette sul tavolo una serie di servizi completi di promozione, assistenza e consulenza. È lo scivolo per raggiungere i propri obiettivi».