Ricrea e il riciclo di acciaio protagonisti a Cibus

“ACCIAIO GREEN: Dagli imballaggi un esempio perfetto di Economia Circolare”, sarà questo il tema della tavola rotonda, organizzata da Ricrea, Anfima e Anicav per il 5 maggio prossimo alle 11 alla Fiera Cibus di Parma.

Tra gli argomenti che saranno trattati, spiega Ricrea, quelli relativi alle «filiere dell’acciaio e il loro impatto ambientale in termini di emissione di CO 2 ; le possibilità per l’attenuazione di tali aspetti; le modalità attuali del riciclo di banda stagnata e i metodi percorribili e plausibili per renderlo possibile».

Coordinati da Francesca Zecca, direttore di FOOD, ne parleranno Carlo Mapelli, professore ordinario di Materials Engineering and Recycling e Applied Metallurgy al Politecnico di Milano; Stefano Ciafani, presidente di Legambiente; Domenico Rinaldini, presidente del Consorzio Ricrea Giovanni Cappelli, direttore generale di Anfima e Giovanni De Angelis, direttore generale di Anicav.

Tra le altre iniziative che vedono il Consorzio Ricrea tra i protagonisti, va ricordata quella in corso – da ieri a sabato 30 aprile – di Verde Giffoni–Youth for the Present «rivolta alla salvaguardia del Pianeta – spiega Ricrea – e destinata alla Generazione Z, la più sensibile e attenta a questo tema. Tanto che saranno 300 ragazze e ragazzi, dai 14 ai 25 anni e provenienti da tutt’Italia, chiamati a confrontarsi con esperti di tematiche ambientali, artisti impegnati per la tutela del Pianeta ma anche uomini e donne che si occupano di psicologia, filosofia, ricerca scientifica e innovazione».