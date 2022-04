PANorami: Europa e gas, serve l’autonomia

Versione stampabile Translated by Deepl

Biden nelle scorse ore ha parlato con gli alleati europei: un altro nodo fondamentale di questa fase di cambiamento della storia. Una fase di passaggio, nella quale si fa strada una prospettiva comune da parte dell’Ue. E torna l’idea che l’Europa non possa che unirsi attraverso crisi e shock esterni. Ma non sarà facile: il nodo è il gas russo, la chiusura dei rubinetti che porterebbe l’Ue a grandi sacrifici, la Germania e l’Italia – grandi energivori – in primis. Si è messo in moto il processo che dovrà portare all’autonomia energetica. Non sarà facile.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.