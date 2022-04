Robot e cobot per la crescita delle aziende

Versione stampabile Translated by Deepl

TORINO - Una crescita costante, con punte del 28% in Italia rispetto al 13% medio mondiale nel 2021 e con proiezioni di incremento globale del 6% all’anno per il triennio 2022-2024. Sono alcuni dei dati - messi a disposizione da International Federation of Robotics e SIRI - Associazione Italiana di Robotica e Automazione - in occasione di “Automation & Testing”, la fiera dedicata a «innovazione, tecnologie, affidabilità e competenze 4.0» che si è svolta all'Oval Lingotto di Torino.

Nel corso di un convegno, peraltro, è stato ricordato come l’Italia permanga stabilmente al sesto posto nel mondo - e secondo in Europa dopo la Germania - quanto a numero di robot industriali installati, mentre è al primo posto, con 224 rispetto ad una media globale di 126, come numero di robot operativi ogni 10mila addetti.

Ma un dato, soprattutto, è degno di nota: «È stato riscontrato - ha spiegato Gloria Sormani, Country Manager Italia di Universal Robots - un incremento fino all’85% della produttività nelle piccole e medie imprese che hanno deciso di utilizzare i robot in maniera strutturale».