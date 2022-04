Il punto con siderweb

Versione stampabile

Taranto e Terni: il nodo dell'acciaio magnetico

Nuovi, importanti sviluppi sui due principali poli siderurgici nazionali: per l'ex Ilva è stato chiesto il dissequestro degli impianti, in vigore dal 2012. A Terni, il Gruppo Arvedi ha presentato le linee guida del proprio piano industriale per AST. Cosa lega i due colossi dell'acciaio nazionale nell'analisi di Davide Lorenzini, direttore responsabile di siderweb.