Webinar, martedì 12 aprile focus sui prodotti piani

L’impatto della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina ha colpito duramente il settore italiano ed europeo dei prodotti piani in acciaio al carbonio, provocando un vero e proprio sconvolgimento che ha portato innanzi tutto volatilità, ma che nel prossimo futuro lascia molti interrogativi aperti: a che livello arriveranno i prezzi? Fino a che punto i clienti potranno affrontare i rincari? Quali saranno i nuovi Paesi fornitori di piani e semilavorati? Come strutturarsi per superare questo difficile momento?

A queste e altre domande si proverà a dare delle risposte nel webinar “Russia-Ucraina: l’impatto sul mercato dei piani”, organizzato da siderweb e che si svolgerà il 12 aprile alle 11 su ZOOM.

L’evento si articolerà, come di consueto, in due momenti. Nel primo Stefano Ferrari (siderweb) si concentrerà sull’andamento del prezzo, della domanda, dell’offerta e sulle prospettive a breve termine per il settore dei prodotti piani in acciaio al carbonio. Nella seconda parte dell’evento Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervisterà due protagonisti della filiera: Tommaso Sandrini (San Polo Lamiere) e David Bernardi (Fincantieri).

Programma degli interventi

Stefano Ferrari (responsabile Ufficio Studi siderweb)

Congiuntura e prospettive per il settore dei prodotti piani in acciaio al carbonio

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista:

Tommaso Sandrini (Amministratore Delegato di San Polo Lamiere)

David Bernardi (Corporate Senior Vice President Procurement Fincantieri)

