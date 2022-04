Live: MERCATO & DINTORNI

Versione stampabile

È già in diretta il quarto appuntamento dell’anno con "MERCATO & DINTORNI". L’approfondimento di oggi è dedicato ai lunghi sia in acciaio al carbonio sia in acciai speciali.

Stefano Ferrari (siderweb) ed Emanuele Norsa (Kallanish e siderweb), aprono l’evento alle 11 con approfondimenti dedicati al mercato italiano dei lunghi ed all’andamento internazionale di rottame e dei prezzi. Seguiranno, nella seconda parte dell’evento, le interviste di Lucio Dall’Angelo (siderweb) a Giuseppe Cavalli (Alfa Acciai) e Roberto de Miranda (ORI Martin).

Programma degli interventi:

Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb)

Lunghi in Italia: numeri e attese

I mercati internazionali del rottame e dei prodotti lunghi

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista

Giuseppe Cavalli (Direttore Generale Alfa Acciai)

(Direttore Generale Alfa Acciai) Roberto de Miranda (Membro del comitato esecutivo ORI Martin)

Come partecipare

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, cliccando qui o nella finestra in basso sulla pagina. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Cliccare qui, invece, per prendere visione dell’informativa privacy.