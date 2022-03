Federacciai: Antonio Gozzi designato alla presidenza

Versione stampabile

Antonio Gozzi tornerà presidente di Federacciai per il biennio 2022-2024. Il Consiglio direttivo dell'associazione, riunitosi oggi a Milano, ha designato all’unanimità il Presidente e Amministratore Delegato di Duferco Italia Holding. La nomina di Gozzi sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea degli imprenditori siderurgici in programma il prossimo mese di giugno.

Gozzi aveva già ricoperto la carica di presidente dal 2012 al 2018 passando il testimone proprio ad Alessandro Banzato da cui nel caso di parere positivo dell’assemblea lo riceverà nuovamente ad inizio della prossima estate.

«Sebbene sia corretto aspettare la conferma dell’assemblea prima di ogni ufficialità voglio sin da ora ringraziare per la fiducia che questa designazione rappresenta – ha commentato Gozzi -. Ci tengo a rimarcare che il ruolo di rappresentanza fino a fine maggio è del presidente Banzato che ha gestito il suo mandato con estrema saggezza e soprattutto aumentando la coesione interna a Federacciai che è la forza della nostra associazione. Voglio ringraziare ancora una volta i colleghi della fiducia che hanno espresso al comitato dei saggi, in questa fase ho preferito tenere un profilo basso dal momento che siamo nel caso di una rielezione e devo dire che ho accettato la designazione anche perché c’era un consenso unanime. Credo che in questa fase particolarmente complessa in cui l’energia gioca un ruolo cruciale, ci si sia voluti rivolgere una persona che abbia competenze in materia per svolgere questo ruolo. Voglio confermare che sono ancora una volta a disposizione della siderurgia italiana».

Nella nota ufficiale dell’associazione è stato inserito anche un breve curriculum.

Antonio Gozzi, e nato a Chiavari (GE) nel 1954, dal 1995 è Presidente e Amministratore Delegato di Duferco Italia Holding, la società che organizza la presenza italiana del gruppo multinazionale attivo in diversi settori, quali la produzione siderurgica, l’energia, l’engineering, la logistica e lo shipping. Da tempo esponente di riferimento del mondo dell’acciaio e delle attività ad esso collegate, è stato protagonista della trasformazione del Gruppo Duferco. Presidente di Interconnector Energy Italia e rappresentante dei settori hard to abate di Confindustria, Gozzi lavora da mesi sui dossier della transizione energetica e dell’impatto che questa ha su interi settori strategici dell’industria italiana. È stato già Presidente di Federacciai dal 2012 al 2018 e attualmente ricopriva il ruolo di Vicepresidente. Ha collaborato a lungo con l’Università di Genova come Professore associato, su temi riguardanti l’industria, l’energia e lo shipping. Grande appassionato di calcio, Antonio Gozzi è inoltre dal 2007 il Presidente della Virtus Entella, società calcistica di Chiavari (Genova) che milita nel campionato italiano di serie C.