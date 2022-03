Da Ferrexpo aiuti umanitari all'Ucraina

Versione stampabile Translated by Deepl

Ferrexpo attiva il proprio Humanitarian Fund a sostegno degli ucraini colpiti dal conflitto. L’azienda, specializzata nella produzione e commercializzazione di pellet di minerale di ferro, con attività nelle zone di guerra, ha deciso di scendere direttamente in campo a sostegno degli sfollati.

«Il gruppo continua a distribuire assistenza attraverso l'associazione umanitaria, con singoli progetti approvati giornalmente – spiega l’azienda in una nota stampa -. I progetti vengono valutati per la loro capacità di soddisfare i bisogni immediati delle comunità in Ucraina, e il sostegno viene offerto sia alla popolazione situata vicino alle operazioni del gruppo in Ucraina centrale, sia a località più lontane».

«Siamo orgogliosi ed estremamente grati per la risposta della nostra rete internazionale di partner commerciali – ha commentato Jim North, CEO di Ferrexpo -, che hanno esteso la loro assistenza per aiutare lo sforzo umanitario in Ucraina, attraverso iniziative come la fornitura di finanziamenti alle organizzazioni umanitarie, l'offerta di aiuti diretti a progetti nella regione in cui operiamo, o il trasferimento di beni e servizi alla popolazione dell'Ucraina. Vorremmo ringraziare i nostri partner per aver risposto alla richiesta di aiuto dell'Ucraina. Ferrexpo continua a dare la priorità alla sicurezza della nostra forza lavoro in Ucraina. Vorrei ringraziare anche i nostri colleghi per il loro continuo sostegno in questo periodo, così come i loro sforzi per sostenere i bisogni umanitari del Paese».

«Ad oggi - prosegue la nota -, il gruppo ha contribuito a fornire alloggio e assistenza a oltre 1.400 rifugiati sfollati a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. I progetti recenti hanno incluso quanto segue:

La fornitura di materiali per l'alloggio temporaneo degli sfollati interni, come letti pieghevoli, coperte, illuminazione e batterie per ricaricare i telefoni, nonché attrezzature informatiche per aiutare le autorità locali a coordinare lo sforzo di soccorso dei rifugiati.





Attrezzature per le squadre antincendio, come radio, telefoni satellitari e dispositivi di protezione, per aiutare le attività di ricerca e salvataggio nelle città direttamente colpite dall'invasione.





Batterie per veicoli leggeri e pacchi batteria per la ricarica a distanza di telefoni cellulari, per le organizzazioni comunitarie responsabili dell'aiuto ai membri della comunità.





Forniture mediche per gli ospedali locali da fornitori internazionali.

Ogni singolo progetto viene esaminato e approvato dal Comitato Salute, Sicurezza, Ambiente e Comunità del gruppo, che è un sottocomitato del Consiglio di amministrazione, ed è il comitato responsabile delle attività di sostegno alla comunità del gruppo».