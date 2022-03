ON AIR il webinar sull’impatto della guerra sull’inox

Versione stampabile

È in diretta in webinar "Inox: le conseguenze del conflitto sul settore italiano", dalle 11 Achille Fornasini (siderweb) illustra la situazione dei prezzi delle commodity e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile e Markus Moll (SMR) si concentrerà sulla situazione del mercato dell’inox internazionale.

In chiusura dell’evento Stefano Ferrari (siderweb) intervisterà Gianluca Roda (Gruppo Rodasteel).

Programma degli interventi:

Achille Fornasini (Partner & Chief Analyst siderweb)

Andamento delle quotazioni delle commodity, delle materie prime siderurgiche e dei prodotti finiti in acciaio inossidabile

Il mercato internazionale dell’acciaio inox: impatto della guerra

Nella seconda parte dell’incontro Stefano Ferrari (Responsabile Ufficio Studi siderweb) intervista Gianluca Roda (Amministratore Gruppo Rodasteel).

Come partecipare

L’evento è a partecipazione gratuita e previa registrazione, cliccando qui o nella finestra in basso sulla pagina. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Cliccare qui, invece, per prendere visione dell’informativa privacy.