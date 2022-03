AIM sempre più vicino il 39° Convegno Nazionale

Versione stampabile Translated by Deepl

Si avvicina sempre di più il 39° Convegno Nazionale di AIM in programma a Padova dal 21 al 23 settembre.

L’Associazione Italiana di Metallurgia ha infatti fissato per il 31 marzo la deadline per l’invio delle proposte di memorie che verranno poi presentate nel corso dell’appuntamento dedicato ai tecnici d’azienda, ricercatori e accademici che lavorano in campo metallurgico.

«Gli interessati a presentare memorie tecniche e scientifiche dovranno inviare la scadenza, il titolo della memoria, i nomi degli autori e la loro affiliazione ed un sommario di circa 300 parole - precisa AIM -. L’edizione 2022 del Convegno acquista un particolare significato alla luce della ripresa post-pandemica e del ruolo sempre più strategico e trasversale che le discipline metallurgiche giocano nell’ambito della transizione ecologica, della mobilità sostenibile, dell’economia circolare, delle performance sempre più elevate richieste a qualsiasi componente meccanico».

