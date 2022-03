Doppio finanziamento per EuroGroup Laminations

Versione stampabile

EuroGroup Laminations (nella foto di testa) ha ottenuto due finanziamenti da 15 milioni ciascuno, con garanzia green di SACE, da BNL-BNP Paribas e Crédit Agricole Italia a supporto dei suoi progetti di crescita sostenibile.

L’azienda di Baranzate (Mi), specializzata nella produzione di rotori e statori per motori e generatori elettrici derivanti dalla tranciatura e la punzonatura di acciaio elettrico, ha avviato «un piano di investimenti volto ad incrementare la capacità produttiva degli stabilimenti italiani, con un innalzamento del livello tecnologico e un conseguente miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica dei processi produttivi».

EuroGroup Laminations è infatti uno dei player ai vertici mondiali nella produzione dei componenti “core” delle macchine elettriche rotanti destinate ai motori elettrici di automobili, treni, elettrodomestici, automazione, domotica e generatori sia tradizionali che eolici e la soc età ricorda che «grazie ad un’offerta di soluzioni innovative derivanti da una costante attività di ricerca e sviluppo» è riuscita a «diventare punto di riferimento per i più importanti OEMs quali Volkswagen, Porsche, Ford, FCA, Nissan, GM ed altri marchi leader attivi nell’offerta di auto elettriche».

Gli interventi finanziati, «grazie all’impatto positivo in termini di mitigazione del cambiamento climatico, rientrano negli obiettivi del Green New Deal» e l’azienda guidata da Pierfrancesco Latini può «rilasciare ‘garanzie green’ su progetti domestici in grado di agevolare la transizione verso un'economia a minor impatto ambientale, integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili e promuovere iniziative volte a sviluppare una nuova mobilità a minori emissioni inquinanti».