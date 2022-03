Il conflitto in Ucraina coinvolge anche l’acciaio

Versione stampabile Translated by Deepl

Porta la firma del presidente della UKRMETALURGPROM Oleksandr Kalenkov la lettera inviata sabato dai siderurgici ucraini ai vertici della World Steel Association. Una lettera in cui dopo una lunga premessa che descrive la difficile situazione del Paese invaso, si chiede l’espulsione dei membri russi (aziende e associazioni) per una tacita connivenza con i vertici politici che hanno ordinato l’invasione.

Di seguito il testo tradotto dall’inglese nella sua versione integrale

A

Mr. Sajjan Jindal

Presidente Worldsteel Association

Dr. Edwin BASSON

Direttore Generale Worldsteel Association

Caro signor Jindal

Caro dottor Basson

Ci rivolgiamo a voi a nome di tutti i produttori siderurgici e minerari dell'Ucraina. C'è una guerra in corso nel nostro paese in questo momento e milioni di vite ucraine innocenti vengono spezzate. Invadendo l'Ucraina e minacciando altri paesi con armi, la Russia minaccia la sicurezza del mondo intero.

Dopo le due settimane di guerra, è diventato chiaro che gli occupanti russi stanno infrangendo tutte le regole e gli accordi internazionali possibili, dimostrando una brutalità terroristica senza precedenti dalla Seconda guerra mondiale. Le infrastrutture sono state distrutte, i quartieri residenziali, gli ospedali e persino le strutture con reparti maternità, le scuole e gli asili nido vengono spazzati via dalla faccia della terra, gli anziani, i bambini e le donne vengono uccisi. In questo momento, centinaia di persone stanno morendo in scantinati freddi senza cibo, acqua, elettricità, senza avere la possibilità di lasciare l'accerchiamento.

Il popolo ucraino sopporta le difficoltà della guerra con dignità e onore. La gente comune dell’Ucraina, lo Stato e le Imprese si uniscono per resistere all'aggressione russa. La comunità siderurgica ucraina sta aiutando l'esercito ucraino con tutte le sue forze, organizzando aiuti umanitari, fornendo l'efficienza delle imprese ove possibile e sostenendo l'economia del Paese. Molti lavoratori siderurgici e minatori si sono uniti alle forze armate ucraine e alla difesa territoriale per difendere la nostra Patria. I rifugi antiaerei delle strutture siderurgiche e minerarie sono diventati una seconda casa per i residenti di Mariupol, Avdiivka, Kryvyi Rih, Zaporizhzhia e altre città ucraine.

Ora il mondo intero sta condividendo il dolore dell'Ucraina. Le aziende europee si stanno ritirando dal mercato russo; sempre meno persone e aziende vogliono fare affari con un Paese imprevedibile e aggressivo. Tale supporto è per noi inestimabile, poiché ci dà la forza di combattere e credere nella nostra vittoria.

La World Steel Association è la più grande e rispettata associazione industriale. Sfortunatamente, tra i membri di Worldsteel ci sono molti rappresentanti degli occupanti, vale a dire: EVRAZ, Magnitogorsk Iron & Steel Works, METALLOINVEST, NLMK-group, Tube Metallurgical Company (TMK), SEVERSTAL, Russian Steel Association e altri.

Consideriamo queste compagnie russe complici dei terroristi, perché finanziano la guerra. La loro connivenza trasforma il metallo un tempo creativo in una sostanza distruttiva destinata al massacro del popolo ucraino.

Ci rivolgiamo a voi con la richiesta di espellere tutte le aziende siderurgiche russe dalla Worldsteel, poiché non sono degne di far parte della comunità mondiale della produzione di acciaio e di godere dei vantaggi dell'appartenenza alla WSA. Il vostro sostegno sarà un contributo alla nostra vittoria e al trionfo della giustizia per i produttori di acciaio e per tutto il popolo ucraino.

Cordiali saluti,

Oleksandr Kalenkov

Presidente UKRMETALURGPROM