“Le conseguenze del conflitto russo-ucraino". L'opinione della community

Versione stampabile Translated by Deepl

Rispecchiano la sostanziale incertezza di fondo anche i risultati del sondaggio “Le conseguenze del conflitto russo-ucraino sul mercato dell'acciaio” proposto da siderweb.

Diversamente da altre occasioni in cui il panel risultava abbastanza concorde e polarizzato, questa volta i grafici che riassumono le opinioni della community siderurgica sono più variegati e a volte con differenze di opinione minime nonostante le decine di risposte arrivate.

Ecco come il panel ha risposto:

Come si può notare il 29,4% del campione ipotizza che la criticità principale legata al conflitto sia rappresentata dall’interruzione della catena di fornitura. Il 20,6% è preoccupato per la crescita del prezzo delle materie prime siderurgiche, mentre il 16,2% teme l’aumento del costo dell’energia. Solo il 2% invece ritiene gli stop degli impianti a cui stiamo assistendo come la maggior criticità di questa congiuntura

Nella classifica dei prodotti più soggetti a possibili rincari, al vertice con il 26,5% delle opinioni ci sono le lamiere da treno, seguite con il 25% dalla ghisa. Coils e bramme al terzo posto con l’11,8%. Solo qualche preoccupazione per i tubi 7,4%.

Le idee più “concordi” si sono invece manifestate sulla durata delle tensioni sul mercato il 36,8% si aspetta da tre a sei mesi di tensione, mentre il 35,3% scommette su un periodo di sei-dodici mesi. Il che equivale a dire che se si ipotizza un semestre si mette in accorso oltre il 70% del panel. C’è anche un 5,9% di pessimisti che si aspetta tensioni per oltre due anni; mentre gli ottimisti sono solo il 10,3%, scommettendo su un solo trimestre di caos.

Opinioni molto divise sui possibili fornitori alternativi anche se la combinazione Cina (23,5%) e India (20,6%) polarizza quasi il 44% delle attese. Al terzo posto sul gradino delle possibili alternative il Sud America con il 13,2% delle preferenze. Mentre solo il 4,4% degli addetti si aspetta di poter ricevere acciaio dal Nord America.