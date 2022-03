Webinar. Russia-Ucraina: tempesta perfetta sull’acciaio

Versione stampabile

Dopo un anno di navigazione relativamente tranquilla per l’acciaio il mare si è ingrossato nuovamente fino a trasformarsi in una vera e propria tempesta con lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina. Un conflitto che pare ancora lontano da una sua possibile soluzione e che ha comportato per la siderurgia degli effetti forse più duri rispetto ad altri comparti. Alcune catene di fornitura si sono già interrotte, per alcuni prodotti la disponibilità è minima, i prezzi sono in forte tensione e, a causa del caro-energia, diversi produttori di acciaio sono stati costretti a chiudere o a rallentare la produzione.

Cosa possiamo attenderci nei prossimi mesi? Come si può reagire a queste difficoltà? A queste domande cercherà di dare risposta il webinar di siderweb “Russia-Ucraina: tempesta perfetta sull’acciaio”, in programma martedì 15 marzo alle ore 11.

L’evento si articolerà in due distinti momenti. Nel primo Emanuele Norsa (Kallanish) fornirà un quadro dell’attuale congiuntura internazionale dell’acciaio e Amedeo Rosatelli (Sere) si concentrerà sull’impatto del conflitto sui mercati energetici. In chiusura dell’evento Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervisterà Giuseppe Pasini (Feralpi Group).

Programma degli interventi

Emanuele Norsa (Kallanish e collaboratore siderweb)

Le conseguenze del conflitto sui mercati internazionali dell’acciaio



L’impatto della guerra sul mercato energetico

Nella seconda parte dell’incontro Lucio Dall’Angelo (siderweb) intervista Giuseppe Pasini (Presidente Feralpi Group).

L'evento è a partecipazione gratuita previa registrazione. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

