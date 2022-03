Acciaio e guerra: parola alla community

Versione stampabile

Incertezza. È questa la parola più pronunciata in siderurgia (e non solo) nelle ultime settimane, a livello internazionale quanto italiano.

Per provare a mettere a fuoco lo scenario di oggi e del breve periodo, siderweb ha deciso di porre alla community dell'acciaio alcune domande. Un sondaggio a risposta multipla aperto a tutti fino a giovedì10 marzo sulle tensioni di mercato legate al conflitto russo-ucraino, per capire quali sono i principali timori e le possibili soluzioni per i problemi provocati dal nuovo scenario internazionale.

Nei primi 11 mesi del 2021, l’Ucraina ha esportato in Italia 2,82 milioni di tonnellate di acciaio, in aumento del 20,1% tendenziale. Il 91% sono materie prime (706mila tonnellate) e semilavorati (1,87 milioni di tonnellate), contro una media dell’Ue del 61%. Nello stesso periodo, la Russia ha esportato in Italia 2,43 milioni di tonnellate di acciaio (-6,4%). L’81% sono materie prime (1,19 milioni di tonnellate) e semilavorati (767mila tonnellate), contro una media europea del 64%.

Si nota quindi come l’acciaio italiano sia maggiormente esposto verso Russia e Ucraina rispetto alla media dei Paesi Ue.