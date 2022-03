PANorami: guerra e caro energia

Versione stampabile

Ridurre le produzioni o chiudere gli stabilimenti: è quanto gli energivori sono costretti a fare in queste ore a causa del caro energia che non dà tregua e che l’invasione russa dell’Ucraina ha accelerato. Bisogna uscire da questo limbo e l’Europa deve andare verso l’indipendenza energetica, nonché intervenire subito, elaborando meccanismi di compensazione per garantire a imprese e famiglie il rientro di almeno una parte dei costi sostenuti.

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.