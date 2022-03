Versione stampabile

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, sono diventate uno degli acronimi più menzionali in ambito economico in Italia nell’ultimo anno e rappresentano il cardine della crescita del PIL nazionale nei prossimi anni. Un piano da centinaia di miliardi di euro, che metterà in moto molteplici settori, con l’obiettivo di modernizzare l’Italia e di condurla su un sentiero di crescita.

A che punto è la sua attuazione? Gli effetti sono già visibili sull’economia reale? Quali sono le aspettative degli operatori?

Se ne discuterà durante il webinar "PNRR: l’acciaio alla prova della crescita", che si svolgerà l’8 marzo alle ore 11 su piattaforma ZOOM. L’evento sarà organizzato in due diversi momenti. Nel primo Gianfranco Tosini (siderweb) si concentrerà sui possibili effetti del PNRR sull’acciaio italiano. Nella seconda parte del webinar, invece, Davide Lorenzini (siderweb) intervisterà tre protagonisti della filiera: Angelica Donati (Ance Giovani), Enrico Frizzera (Gruppo Manni) e Alfredo Mariotti (UCIMU), che illustreranno il loro punto di vista sul piano e sulla congiuntura.

Programma degli interventi

Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb): Impatto del PNRR sull’acciaio italiano

Nella seconda parte dell’incontro Davide Lorenzini (Direttore responsabile siderweb) intervista:

Angelica Donati (Presidente Nazionale ANCE Giovani)

(Presidente Nazionale ANCE Giovani) Enrico Frizzera (CEO and General Manager Manni Group)

(CEO and General Manager Manni Group) Alfredo Mariotti (General Manager UCIMU - SISTEMI PER PRODURRE)

Introduce e presenta Francesca Morandi (Content manager siderweb)

L’evento è a partecipazione gratuita previa registrazione, cliccando qui o in basso nella pagina. Dopo la registrazione (in cui semplicemente saranno richiesti cognome, nome, mail e azienda), verrà inviata una mail contenente il link per accedere direttamente al webinar nel giorno e orario prefissati.

Per chi volesse sarà disponibile la diretta sul canale YouTube di siderweb.

Clicca qui per prendere visione dell’informativa privacy.