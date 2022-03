PANorami: le conseguenze della guerra

Versione stampabile

Quanto potrà durare la guerra scatenata dall'attacco della Russia all'Ucraina? Come si sta muovendo l'Unione europea? Si tornerà a un mondo polarizzato? Domande di difficile risposta. Ma è possibile fare una prima analisi, a partire dal fatto che - forse al contrario di quanto si attendeva la Russia - quella in corso in Ucraina non è una "blitzkrieg".

Massimiliano Panarari

è sociologo della comunicazione, saggista e consulente di comunicazione politica e pubblica. È professore di ruolo alla Università Mercatorum di Roma, e insegna inoltre all’Università Luiss Guido Carli di Roma, alla Luiss School of Government e all’Università Luigi Bocconi di Milano. È editorialista dei quotidiani La Stampa, Il Mattino di Padova, Il Piccolo e Giornale di Brescia, collabora con L’Espresso, Il Venerdì di Repubblica e con siderweb.