Edifici industriali in acciaio: una monografia

Versione stampabile Translated by Deepl

Una monografia che affronta il problema dell'applicazione delle NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni) alla progettazione degli edifici monopiano a uso industriale in acciaio, che per la loro leggerezza e versatilità possono dimostrarsi convenienti anche in zone di medio-alta sismicità. È quella della Commissione sismica per le costruzioni in acciaio, istituita e sostenuta da Fondazione Promozione Acciaio, giunta alla sua seconda edizione.

“Edifici monopiano in acciaio ad uso industriale ai sensi delle NTC 2018” illustra, oltre ai principi generali, «un progetto completo di un edificio monopiano ad uso industriale dotato di carroponte e sito in una zona ad alta sismicità, seguendo l’intero iter progettuale previsto dal D.M. 17.01.2018 e dagli Eurocodici rilevanti» spiegano da Fondazione Promozione Acciaio. Nel volume sono evidenziate «le prestazioni richieste per i diversi livelli di verifica e le problematiche relative alla ricerca di una soluzione progettuale idonea ed efficiente. Particolare cura è stata rivolta anche agli aspetti costruttivi ed alle valutazioni economiche, come possono testimoniare le tavole progettuali ed il computo metrico allegati al volume».

Cliccando qui è possibile consultare indice e abstract.